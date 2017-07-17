Dev Organizasyona Görkemli Açılış

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, 18 Temmuz saat 18.00'de...

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, 18 Temmuz saat 18.00'de yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki görkemli açılış seremonisiyle başlayacak.

3 bin 105 sporcunun mücadele edeceği Deaflympics 2017'nin açılış seremonisine ücretsiz temin edilebilecek biletlerle girilebilecek. Samsun'da yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek açılış seremonisi, 18 Temmuz Salı akşamı saat 18.00'de başlayacak.

Türk bayrağını İlhan Çıtak taşıyacak

97 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek açılış seremonisinde Türkiye'nin bayrağını milli güreşçi İlhan Çıtak taşıyacak. Son dört Deaflympics'ten altın madalya ile ayrılan ve oyunlar tarihinde Türkiye'ye en çok altın madalya kazandıran isim olan 37 yaşındaki Çıtak, son olimpiyatında beşinci altınını alıp aktif sporculuk yaşamına son vermek istiyor.

Meşaleyi sürpriz bir isim yakacak

Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül'ün, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi ICSD'nin Lozan'daki merkezinden teslim aldığı ve 7 Temmuz'da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı törenle Samsun'a getirilen meşale, açılış seremonisinde yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki görkemli olimpiyat ateşini yakmak için kullanılacak. Meşaleyi yakacak olan isim ise sürpriz olacak.

Tramvay ücretsiz olacak

33 bin 919 kişi kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek olan açılış töreni için biletler ücretsiz olarak temin edilebilecek. Stadyuma toplu ulaşım ise tramvayla sağlanacak. Tramvay, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılış günü 17.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz olarak sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Murat Boz konser verecek

Yaklaşık 4 saat sürecek olan açılış töreninde şarkıcı Murat Boz sahneye çıkacak. Seremoni öncesi sporseverlerin karşısına çıkacak olan ünlü şarkıcı mini bir konser verecek.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Açılış töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seremonide 650 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 3 binin üzerinde polis görev alacak.

60'a yakın sağlık personeli hazır bulunacak

Seremoni için sağlık tedbirleri de artırıldı. 15 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 5 ikili ekip, toplamda da 60'a yakın sağlık personeli törende görev alacak.

Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulacak

Koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovlarıyla görkemli bir açılış törenine sahip olacak olimpiyat oyunları için kurulan sahne, Türkiye'de şu ana dek gerçekleştirilmiş seremonilerde kurulan en büyük sahneye olma özelliğiyle rekor kıracak.

Sahne üzerinde bulunan 2 adet özel havuz sistemi sayesinde seremoni süresince senaryo ve müzikle senkronize su gösterileri gerçekleştirilecek. 1500 metrelik dev ekran sayesinde izleyiciler sahnedeki hiçbir detayı kaçırmayacak.