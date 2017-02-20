Dev Türk Bayrağı İle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Evet’ Desteği

Şahinbey Belediye personelleri ve aileleri Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın "evet" mitingine destek için dev Türk bayrağı ile 15 temmuz Demokrasi Meydanı'na...

Şahinbey Belediye personelleri ve aileleri Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın "evet" mitingine destek için dev Türk bayrağı ile 15 temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından organize edilen yürüyüşe belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen yürüyüş vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Şahinbey Belediyesi önünde toplanan belediye personelleri ve ailelerine Türk Bayrağı ve şapka dağıtıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için Demokrasi Meydanına yürüyen Şahinbey Belediyesi çalışanları ve aileleri Gaziantep Lisesi önünden Maarif Kavşağına, yürüyerek miting alanına geçti.

700 metre bayrak açıldı

Yürüyüş sırasında, mehteran takımının çaldığı marşlarla birlik ve beraberlik duygusunu yoğun bir şekilde yaşandı. Yürüyüş boyunca vatandaşların yoğun desteğini alan Şahinbey Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çalışanları coşkulu bir şekilde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarının mesajını verdiler. Vatandaşlar yürüyüş boyunca alkışlarla, tezahüratlarla ve ıslıklarla Şahinbey Belediyesi çalışanlarına destek oldular. Yürüyüşte 700 metre boyunda dev Türk Bayrağı açıldı.

Vatandaşa hizmet etti

Demokrasi Meydanı girişinde gelen vatandaşları Şahinbey Belediyesi'nin kurmuş olduğu çadırlar karşıladı. Şahinbey Belediyesi tarafından görevlendirilen personeller vatandaşlara Türk Bayrağı, şapka, su ve top kek ikramında bulundu.