Deva Okulları Öğretmenler Günü Kutlaması

Deva Okullarının 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması bu yıl Mersin'deki okulda düzenlendi.

Deva Okullarının 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması bu yıl Mersin'deki okulda düzenlendi.

Mersin'de 18-19 Kasım tarihinde gerçekleşen kutlama etkinliğine Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beyhan Tahmazoğlu, yönetim kadrosu, öğretmenler ve aileleri katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beyhan Tahmazoğlu, "Geçmişin bilgi birikimini çağın bilgisiyle harmanlayarak istikbalimiz olan çocuklarımızı eğiterek ülkemizin geleceğine yön veren siz öğretmenlerimize minnet ve şükran borçluyuz. Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren, yetiştirdiği nesillerle geleceğimize yön veren kutsal bir meslek grubunun mensuplarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, saygılarımı sunarım" dedi. Açılış konuşmasının ardından başlayan organizasyon, geziler, eğlenceler ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Mersin'de 2 gün boyunca keyifli ve eğlenceli anlar yaşayan öğretmenler, moral depolayarak Gaziantep'e döndüler.