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Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı Edremit’te Yapıldı

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Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı Edremit’te Yapıldı
Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Güre Deve Güreşi Arenası'nda yapıldı.

Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Güre Deve Güreşi Arenası'nda yapıldı. Deve Güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak değerlendirilen güreşlere Ege Bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Akdeniz'de şampiyon develerin de aralarında bulunduğu 130 deve katıldı.

Edremit ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Edremit Deve Güreşleri yapıldı. Edremit Belediyesi ve Edremit Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Edremit Deve Güreşleri özel olarak hazırlanan Kavlaklar Mahallesi altında ki Güre Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleşti. Ege Bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Akdeniz'den şampiyon develerin de yer aldığı toplam 130 deve güreşlerde mücadele etti. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı Edremit'te develerin birbirlerine üstünlük göstermek için yaptığı güreşler ilgi ile izlendi.

Güreşlere Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve binlerce vatandaş izleyici olarak katıldı.

Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı Edremit’te Yapıldı

Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı Edremit’te Yapıldı

Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı Edremit’te Yapıldı

Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı Edremit’te Yapıldı

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