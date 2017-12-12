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Deveci yeniden aday

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Deveci yeniden aday
CHP Atakum İlçe Başkanı Deveci, 17 Aralık'ta yapılacak olan kongrede ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu açıkladı

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nda 17 Aralık tarihinde yapılacak olan genel kurulda mevcut başkan Cemil Deveci yeniden aday olacak. İki yıl önce göreve geldiğini ve yapacak daha çok işleri olduğunu söyleyen Başkan Deveci, birlikte daha çok yazılacak başarı hikalerinin olacağının altını çizdi. 

Atakum için 'bizim bitmeyen sevdamı' diyen CHP'li Deveci, "Atakum Belediye Başkanlığı'nı tekrar CHP’li yapmak için, Atakum’u sosyal demokrat, özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığı, sanatın kültürün hakim olduğu bir ilçe yapmak için yola devam etme karara aldım. Bu kararı alırken, beraber yola çıktığım yol arkadaşlarımın da görüşlerini aldım" dedi. Barış GÖK

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