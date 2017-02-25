Develer Yarın Salihli Arenası’nda Güreşecek

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 3. Salihli Deve Güreşleri Festivali, yarın gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 3. Salihli Deve Güreşleri Festivali, yarın gerçekleştirilecek.

Salihli'de Belediye Başkanı Zeki Kayda himayesinde düzenlenen 3. Deve Güreşleri Festivali yarın İzmir Ankara yolu üzerindeki Festiva Outlet karşısındaki alanda yapılacak. Vatandaşların ücretsiz izleyebileceği deve güreşlerine ise Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden güreşçi develer katılacak. 120'nin üzerinde güreşçi devenin katılacağı festivalde ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Salihli Belediye Başkanlığı, Salihli Kaymakamlığı, Salihli Deveciler Dernek Kupası ve Sponsorluk Kupası güreşleri yapılacak.

Ege Bölgesi'nde büyük ilgi gören deve güreşlerinin 3'üncünü Salihli'de düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda "Hem farklı, hem de keyifli bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Pazar günü, Salihli Arenasına bekliyoruz" dedi.