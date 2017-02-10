  • BIST 88.620
  • Altın 145,291
  • Dolar 3,6845
  • Euro 3,9165
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı

» »
Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı
8-9 Şubatta Erzurum'da düzenlenen Snowboard 2. Etap yarışmalarında Develi Belediye Spor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.

8-9 Şubatta Erzurum'da düzenlenen Snowboard 2. Etap yarışmalarında Develi Belediye Spor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.

Türkiye Snowboard Şampiyonası öncesi Erzurum Palandöken'de yapılan 2. Etap yarışlarına Kayseri'yi temsilen Develi Belediye Spor Kulübünden 9 sporcu katıldı ve Türkiye şampiyonası öncesi büyük başarı sağladılar. Kayseri Bölge şampiyonası snowboard yarışmalarında Develi Belediye Spor Kulübü Kayak Sporcuları 7 madalya kazanarak il birincisi olarak ve 11 sporcusu ile 8-9 Şubatta Erzurum'da düzenlenen Snowboard 2. Etap yarışmalarına katılmaya hak kazanmışlardı.

Yarışma 8 Şubatta yapılan kısa slalom ve 9 Şubatta yapılan uzun slalom yarışları sonucunda Develi'den 3 sporcu başarı elde ederek Türkiye Şampiyonası öncesi moralli döndü.

Miray Özsoy U13 kategorisi küçük slalomda 3'üncü, büyük slalomda 1'inci, Nisa Özsoy U13 kategorisi küçük slalomda 1'inci, büyük slalomda 3'üncü, Azra Özsoy U15 kategorisi küçük slalomda 3'üncü, büyük slalomda 3'üncü olarak başarı elde ettiler.

Develinin günden güne sporda özellikte de kayak sporunda başarısının hızla arttığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "kayak sporcularımızın yine bir başarı ile İlçemize dönmeleri bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. İnşallah gelecek yıllarda yapacağımız yatırımlarla bu başarıyı bir çıta daha yükselterek daha fazla sporcu ile daha fazla başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Develimizin inşallah başarılı sporcular yetiştiren bir İlçe olması için var gücümüzle gayret edeceğiz. Müsabakalarda başarı kazanmış yavrularımızı gözlerinden öpüyor, şahsım ve tüm Develililer adına tebrik ediyorum" dedi.

Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı

Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı

Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Günde 2 Kilometre Yürüyüş Alzheimer Riskini Azaltıyor"10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • İnegöl’de Karantina Bitiyor10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Van Büyükşehir Belediyesi ‘Halk Günü’ Düzenleyecek10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • ‘Öğrencilerin Taşınma Güvenliği’ Eğitimi Verildi10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Gölbaşı Metem Hatıra Ormanına 2 Bin Fidan Dikildi10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Korkuluk Çalışmasıyla Can Güvenliği Kontrol Altına Alındı10 Şubat 2017 Cuma 15:13
  • Etso Heyeti Ekonomi Şurası’na Katıldı10 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Merkezefendi Belediyesi Hasta Yatağı Dağıttı10 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı10 Şubat 2017 Cuma 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti