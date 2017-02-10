Develi Belediyesi Spor Kulübü’nden Büyük Başarı

8-9 Şubatta Erzurum'da düzenlenen Snowboard 2. Etap yarışmalarında Develi Belediye Spor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.

8-9 Şubatta Erzurum'da düzenlenen Snowboard 2. Etap yarışmalarında Develi Belediye Spor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.

Türkiye Snowboard Şampiyonası öncesi Erzurum Palandöken'de yapılan 2. Etap yarışlarına Kayseri'yi temsilen Develi Belediye Spor Kulübünden 9 sporcu katıldı ve Türkiye şampiyonası öncesi büyük başarı sağladılar. Kayseri Bölge şampiyonası snowboard yarışmalarında Develi Belediye Spor Kulübü Kayak Sporcuları 7 madalya kazanarak il birincisi olarak ve 11 sporcusu ile 8-9 Şubatta Erzurum'da düzenlenen Snowboard 2. Etap yarışmalarına katılmaya hak kazanmışlardı.

Yarışma 8 Şubatta yapılan kısa slalom ve 9 Şubatta yapılan uzun slalom yarışları sonucunda Develi'den 3 sporcu başarı elde ederek Türkiye Şampiyonası öncesi moralli döndü.

Miray Özsoy U13 kategorisi küçük slalomda 3'üncü, büyük slalomda 1'inci, Nisa Özsoy U13 kategorisi küçük slalomda 1'inci, büyük slalomda 3'üncü, Azra Özsoy U15 kategorisi küçük slalomda 3'üncü, büyük slalomda 3'üncü olarak başarı elde ettiler.

Develinin günden güne sporda özellikte de kayak sporunda başarısının hızla arttığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "kayak sporcularımızın yine bir başarı ile İlçemize dönmeleri bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. İnşallah gelecek yıllarda yapacağımız yatırımlarla bu başarıyı bir çıta daha yükselterek daha fazla sporcu ile daha fazla başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Develimizin inşallah başarılı sporcular yetiştiren bir İlçe olması için var gücümüzle gayret edeceğiz. Müsabakalarda başarı kazanmış yavrularımızı gözlerinden öpüyor, şahsım ve tüm Develililer adına tebrik ediyorum" dedi.