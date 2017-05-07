Develi De Doğa Harikası Homurlu Piknik Alanı Yaz Mevsimine Hazır

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Künye köyü Homurlu şelale ve piknik alanını yaptığı çalışmalarla yaz mevsiminde ziyaretçilere...

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Künye köyü Homurlu şelale ve piknik alanını yaptığı çalışmalarla yaz mevsiminde ziyaretçilere hazır hale getirdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Künye köyü Homurlu şelalesinin çevre düzenlemesinde sona geldik. Doğa harikası Homurlu şelalesini yaz mevsiminde ziyaretçilere hazır vaziyete geldi" dedi.

Başkan Cabbar, bölgenin yörenin tanıtımı açısından da önem arz ettiğini belirterek, doğa harikası Homurlu bölgemize vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.