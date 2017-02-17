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Develi, İlçe Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Develi, İlçe Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında Develi İlçe Jandarma Komutanlığında İlçenin huzuru için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında Develi İlçe Jandarma Komutanlığında İlçenin huzuru için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Mardar,astsubay ve uzman çavuşlar katıldı. Toplantıda İlçenin huzuru için yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru toplantıya dair değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Develi İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Türk Jandarma Teşkilatı mensuplarımızla beraber huzurlu ilçemizin huzuruna daha fazla huzur katabilmek için zaman zaman gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantılarından birini de bugün yaptık. Çok verimli ve faydalı geçen toplantımızda arkadaşlarımızla hem ilçemizin asayişi ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk hem de arkadaşlarımızın moral ve motivasyonun artırmak için her zaman milletine, devletine, vatanına, bayrağına ve ezanına sadakat gösteren Türk jandarmasının yanında, arkasında ve yürekten destekçisi olduğumuzu ifade ettik. Ayrıca toplantıda her zaman Necip Büyük Türk milletinin ve onun parçası olan Develi'nin güzel insanları hemşehrilerimin hep beraber hizmetkarı olduğumuz ve onlarla bütünleşerek görevimizi ifa etmemiz gerektiğini belirttik."

Develi, İlçe Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Develi, İlçe Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Develi, İlçe Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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