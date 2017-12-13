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Develi Köylerinde Yol Ve Parke Çalışmaları Devam Ediyor

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Develi Köylerinde Yol Ve Parke Çalışmaları Devam Ediyor
Develi Belediyesine bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü yol ve parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü yol ve parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniköy (2 bin metrekare), Sindelhöyük (3 bin 500 metrekare) ve Ayvazhacı (4 bin 500 metrekare) mahallelerinde parke çalışmalarını tamamlayan ekiplerin, İncesu ve Çaylıca Mahallelerindeki 2500 m2'lik parke çalışmalarında ,se sona gelindi. Parke çalışmalarının yanı sıra Şahmelik Mahallesinde yolların çamur olmaması için kumlama ve sıkıştırma çalışmasını da tamamlayan ekipler mevsim şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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