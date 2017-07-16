Develi’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kutlamaları Başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Develi'de de etkinlikler de etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Develi'de de etkinlikler de etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanında devam etti. Etkinliğe, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, resmi kurumların yetkilileri, siyasi parti başkanları, oda temsilcileri, meclis üyeleri ve İstanbul'da yaşayan 15 Temmuz günü gazisi Develiler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayından izlenen konuşması ile başlayan programda önce Çarşı Cami İmamı Fatih Arslan Kuranı Kerim okudu. Emekli İlçe Müftüsü Mustafa Başaran ise yaptığı açılış konuşmasında, "Darbeciler her dönem dış güçlerin ekmeklerine yağ sürmüşlerdir. Böylesi hain kalkışmaların tekrar yaşanmaması için tarihimizi çok iyi öğrenmeliyiz" dedi.

Ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 15 Temmuz'da yaşananların Türk tarihindeki önemine dikkat çekti. Başkan Cabbar, "Hemşerimiz Murat Kocatürk bu ahin kalkışma sırasında İstanbul'da şehit düşmüştür. Başkomutanımızın emriyle dik duran bu aziz millete tekrar Çanakkale Ruhu kazandırıp zafer ihsan eden Rabbime sonsuz ham ediyorum" dedi. Başkan Cabbar'dan sonra söz alan Kaymakam Duru ise Türk Milletinin tarihin her döneminde zorlukları aşarak destanlar yazdığını belirterek "15 Temmuz darbe girişimini feraset ve cesaretiyle aşan bu aziz milleti yenmek, bu kadim devleti yenmek kimsenin haddine değildir" diye konuştu.

Muhammed Düzgün, Fadime Eda Baldık, Yunus Yurdakul, Mehmet Çiğdem ve Muharrem Kemer'in 15 Temmuz Destanı için kendi yazdıkları şiirlerini de seslendirdikleri programda son konuşmaları ise 15 Temmuz gecesi İstanbul'da gazilik şerefine erişen Yılmaz Aşık ve Ertuğrul Cabbar yaptı. Allah'ın verdiği güç ve ilhamla direndiklerini belirten Yılmaz Aşık ve Ertuğrul Cabbar "Bin canımız olsa mukaddesatımız için yine canımızı vermeye hazırız" mesajını verdiler. Gazilerin konuşmalarının ardından Kaymakam Duru ve Başkan Cabbari gazilikle şereflendikleri için tebrikte bulunarak gazilerimize Türk Bayrağı hediye ettiler.

Ozan Yusuf Alper Güllü'nün kahramanlık türküleriyle coşan Develililere sabah namazına kadar sürecek nöbetlerinde destek olmak için Develi Belediyesi tarafından çay ikramında bulunulurken, Develi Ticaret Odası çorba, Ziraat Odası dondurma, Esnaf ve Sanatkarlar Odası kek ve Şoförler ve Otomobilciler Odası su ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Temmuz saat 00:00'a kadar demokrasi nöbetlerinin devam edeceğini belirtmesi üzerine Develililer bir gün boyunca vatan nöbetlerini sürdürmek için Cumhuriyet Meydanından ayrılmayacakları mesajını verdi.