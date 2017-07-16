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Develi’de 15 Temmuz İçin Anma Yürüyüşü Yapıldı

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Develi’de 15 Temmuz İçin Anma Yürüyüşü Yapıldı
15 Temmuz "Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında Develi'de anma yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz "Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında Develi'de anma yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş saat 19:30'da Cumhuriyet Meydanından başladı. Elbiz Caddesine akabinde Alparslan Türkeş Caddesi ve Mustafa Dandik Caddesine sonrasında yine Cumhuriyet Meydanında tamamlanan yürüyüşe ilçe halkı yoğun katılım gösterdi. Sloganlar eşliğinde tamamlanan kortej yürüyüşüne Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, resmi kurumların yetkilileri, siyasi parti başkanları, oda temsilcileri, meclis üyeleri ve İstanbul'da yaşayan 15 Temmuz günü gazilikle şereflenmiş Develiler katıldı.

Develi’de 15 Temmuz İçin Anma Yürüyüşü Yapıldı

Develi’de 15 Temmuz İçin Anma Yürüyüşü Yapıldı

Develi’de 15 Temmuz İçin Anma Yürüyüşü Yapıldı

Develi’de 15 Temmuz İçin Anma Yürüyüşü Yapıldı

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