Develi’de 9 Mahallenin Kanalizasyon İnşaat Yapım İhalesi Mart Ayında Gerçekleştirilecek

Develi ilçesinde kanalizasyon çalışmalarında 9 mahallenin kanalizasyon inşaat yapım ihalesinin Mart ayında yapılacağı belirtildi.

Develi ilçesinde kanalizasyon çalışmalarında 9 mahallenin kanalizasyon inşaat yapım ihalesinin Mart ayında yapılacağı belirtildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Soysallı, Çayırözü, Kulpak Mahallelerinin 7 Mart, Gümüşören Mahallesi 8 Mart, Karacaören, Sarıca Mahalleleri 9 Mart ve Yaylacık, Saraycık, Sarıkaya Mahallelerinin 13 Mart'ta inşaat yapım ihalelerinin tamamlanacağını belirtti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Mahalle statüsüne dönüşen köylerimizin kanalizasyon çalışmalarında önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bizleri kırmayarak bu yılki yatırım programına köylerimizdeki kanalizasyon çalışmalarını da dahil eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e bir kez daha şahsım ve tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyor, şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.