Develi’de Çocuklar Lösemi Konusunda Bilgilendirildi

Develi Belediyesi LÖSEV işbirliği ile lösemili çocuklar için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Develi Belediyesi LÖSEV işbirliği ile lösemili çocuklar için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken ve çok sayıda vatandaş katıldı.

LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken slayt ve video sunumlarıyla LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken, "Ülkemizde lösemili ve kanser hastalıklarının durumu nedir? Dünya sağlık örgütünün açıklamalarına göre kanser kuşağında yer alan maalesef hergün binlerce kişi bu hastalıklara yakalanıyor ve maalesef ilgisizlikten ve doğru hijyen ortamı sağlanamamasından dolayı vefat ediyor" dedi.