  • BIST 87.573
  • Altın 145,454
  • Dolar 3,6116
  • Euro 3,8241
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Develi’de Çocuklar Lösemi Konusunda Bilgilendirildi

» »
Develi’de Çocuklar Lösemi Konusunda Bilgilendirildi
Develi Belediyesi LÖSEV işbirliği ile lösemili çocuklar için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Develi Belediyesi LÖSEV işbirliği ile lösemili çocuklar için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken ve çok sayıda vatandaş katıldı.

LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken slayt ve video sunumlarıyla LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

LÖSEV Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokaken, "Ülkemizde lösemili ve kanser hastalıklarının durumu nedir? Dünya sağlık örgütünün açıklamalarına göre kanser kuşağında yer alan maalesef hergün binlerce kişi bu hastalıklara yakalanıyor ve maalesef ilgisizlikten ve doğru hijyen ortamı sağlanamamasından dolayı vefat ediyor" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Ahmet Hamdi Nayir: Vergiler Vatandaşa Hizmet Olarak Dönüyor28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Rektör Özer’e Büyük Onur28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • 2. Osb’de Kuralar Çekildi28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Diyanet Vakfından Kampanya Teşekkürü28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Milas’ta Özel Eğitmenlere Plaket28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Sokak Köpeği İle Kedinin Dostluğu28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Binbir: “28 Şubat 20 Yılda Karanlığa Gömüldü”28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Milas’ta Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti28 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Tiyatro Oyunu İçin Esas 67 Avm’de Stant Açtılar28 Şubat 2017 Salı 10:33
  • Van Müftülüğünden “Sabır” Konulu Seminer28 Şubat 2017 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti