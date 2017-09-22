Develi’de Servislere Sıkı Denetim

Develi'de İlçe Jandarma ve Emniyet güçleri öğrenci taşıyan okul servislerini sıkı denetime aldı.

Develi'de İlçe Jandarma ve Emniyet güçleri öğrenci taşıyan okul servislerini sıkı denetime aldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla İlgili açıklamasında, "İçişleri Bakanlığımızın ve Kayseri Valiliğimizin talimatları doğrultusunda Kaymakamlığımızca aldığımız kararlar gereğince çocuklarımızın servis araçlarıyla okullarına eksiksiz güvenle gidip gelebilmeleri için bugün koordineli bir şekilde jandarma ve emniyet ekiplerimiz uygulama ve denetim yaptılar. Yavrularımızın güvenliği için bu denetimler tavizsiz bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.