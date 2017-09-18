Develi’de Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçarken, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın ise kısa...

Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçarken, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, 4 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Binadan kopan çatının elektrik direğinin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Develi Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tellerin kopması nedeniyle mahallede elektrikler de kesildi.