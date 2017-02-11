Develi’deki Soygun Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Develi ilçe merkezinde bir marketi soyan üç hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına takıldı.

Develi'de meydana gelen soygun güvenlik kameralarına yansıdı.

Develi ilçe merkezinde bir marketi soyan üç hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına takıldı. Gece saat 02.30 civarında, bir marketin önüne beyaz renkli araçtaki üç hırsız, önce kapıyı zorla açtı, sonra içeri girerek marketteki eşyaları araca yükledi.

Jandarma ekiplerinin olayın meydana geldiği sabah, market sahibi M.T.'nin ihbarı neticesinde yaptıkları incelemede, 3 hırsızın marketten 15 bin TL tutarında malzeme çaldıkları tespit edildi.