Develi’den Sonra Sarız İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Develi ilçesinden sonra Sarız ilçesinde de uyuşturucu operasyonu yaptı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Develi ilçesinden sonra Sarız ilçesinde de uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarız ilçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği operasyonda, 23 yaşındaki İ.K.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde Kayseri merkezinde bulunan 35 yaşındaki O.B.'nin de yakalandığı bildirildi.

Yapılan aramalarda 28 gram uyuşturucu metamfetamin maddesinin ele geçirildiği ve şahıslar hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.