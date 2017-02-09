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Develili Kadınlar Askerlere Ev Yemeği Yaptı

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Develili Kadınlar Askerlere Ev Yemeği Yaptı
Her Cumartesi günü Kadın ve Gençlik Merkezinde "Hanımeller Pazarı" adı altında faaliyet yürüten ev hanımları, ilçedeki askerlere ev yemekleri yaparak...

Her Cumartesi günü Kadın ve Gençlik Merkezinde "Hanımeller Pazarı" adı altında faaliyet yürüten ev hanımları, ilçedeki askerlere ev yemekleri yaparak her zaman destekçileri oldukları mesajını verdi.

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, Develi Garnizon Komutanı Yasin Demiralp ve Jandarma Komutanı Mustafa Mangar'ın da eşleriyle birlikte katıldığı yemek programı devlet-millet dayanışmasının güzelliğine sahne oldu. İlçe kadınlarına böylesi güzel yemekler hazırlayarak askerlere moral verdikleri için Hanımeller Pazarında faaliyet yürüten kadınlara teşekkürlerini ileten Kaymakam Duru, "Kadınlarımız tarihten beri hep askerlerimizin yanında olarak onlara moral vermişlerdir. Bugün de Develimizin vefakar kadınları askerlerimize çok güzel yemekler hazırlayarak onlara sıcak bir ev ortamı oluşturmuşlar ve yüzlerini güldürmüşlerdir. Mukaddesatımızın koruyucusu olan askerlerimize böylesine güzel bir organizasyon tertip ettiği için başta Develi Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Cabbar'a ve bu yemekleri hazırlayan ilçemiz kadınlarına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Duru ayrıca her Cumartesi günü faaliyet yürüten Hanımeller Pazarına "da bütün ilçe halkının destek olması gerektiğini vurguladı.

Develili hanımlar da Kaymakam Duru'ya teşekkürlerini ileterek her Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerlerin de ücretsiz olarak Hanımeller Pazarından yemek yiyebileceklerini söylediler.

Develili Kadınlar Askerlere Ev Yemeği Yaptı

Develili Kadınlar Askerlere Ev Yemeği Yaptı

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