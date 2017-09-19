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Develi’ye Cezaevi Müjdesi

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Develi’ye Cezaevi Müjdesi
Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar beraberindeki Ceza Tevkif Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Komisyon...

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar beraberindeki Ceza Tevkif Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Komisyon Başkanı Dursun Büyükbaş ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Olgun Köse ile birlikte Develi'ye ziyarette bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Cumhuriyet Başsavcısı Coşkun Geçgin ve adliye çalışanları ile birlikte heyeti karşılayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Sindelhöyük-Soysallı Mahalleleri arasındaki boş araziye talep ettikleri açık ve kapalı cezaevi için talebini iletti. Elindeki dosya ile Bakan Yardımcısı Uçar'a alan hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Cabbar, Develi'nin en büyük taşra ilçe olmasından dolayı hem ağır cezanın hem de açık ve kapalı cezaevlerinin Develi'ye kazandırılması durumunda Kayseri'nin yükünün ciddi manada hafifleyeceğini belirtti. Alana giderek keşifte bulunulurken,alanın alt yapı anlamında hiçbir eksiğinin bulunmadığını belirten Başkan Cabbar Develi'nin gerek nüfus gerekse potansiyel olarak böyle bir hizmeti ziyadesiyle hak ettiğini belirtti.

Talepleri makul karşılayan ve olumlu intiba ile Develi'den ayrılan Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ve beraberindeki heyetin ardından gelişmeleri Ankara'da adım adım takip edeceğini belirten milletvekili hemşerimiz Sami Dedeoğlu, yapılacak açık ve kapalı cezaevinin Develi'nin ekonomik hayatına canlılık kazandıracağını belirtti.

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