Devlet Bahçeli: “Chp Kaosun Dibinde, Anlaşmazlıkların Girdabındadır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananların doğrudan ilgi sahalarının içinde olmadığını belirterek, "MHP'nin varlığını kafeslemek, ülkülerini...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananların doğrudan ilgi sahalarının içinde olmadığını belirterek, "MHP'nin varlığını kafeslemek, ülkülerini kötülemek için her yolu deneyen gafillere oksijen çadırı görevi gören CHP, sonunda kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır" diyen Bahçeli, "Bugün oyun var diye sızlananlar, dün bize karşı oynanan oyunlarda figüranlık rolüne bürünmekten utanmamışlardı. CHP'nin yanında hizalanan diğerleri ise dağılmış, vurgun yemiş haldedir. MHP'nin varlığını kafeslemek, ülkülerini kötülemek için her yolu deneyen gafillere oksijen çadırı görevi gören CHP, sonunda kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır. Elbette CHP'de yaşananlar bizim doğrudan ilgi sahamız içinde değildir. Ancak bir hakkı teslim, bir doğruyu tespit amacıyla lafımızı esirgemeyeceğiz. 16 Nisan'dan hemen sonra yeni bir parti kurma konusunda mekik dokuyan, zemin yoklayan, hava koklayan, maksatlı ziyaretlerle iş birliği kanalları açmaya yeltenenler hayal aleminden hala çıkamayan siyasi mağluplardır. Türk milleti 16 Nisan'da herkese yerini göstermiş, dersini vermiştir. Türkiye yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Bu demokratik sonucu hazım ve sindirim güçlükleri çekenlerin hayır iradesini siyasileştirip bir alanda toplama emelleri olmayacak duaya amin demekle eşdeğerdir" açıklamasını yaptı.