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Devlet Hastanesini Depreme Karşı Sabitlediler

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Devlet Hastanesini Depreme Karşı Sabitlediler
Deprem kuşağında olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki devlet hastanesinde muhtemel bir deprem afetine karşı bina içerisinde güvenli yaşam alanı oluşturulup,...

Deprem kuşağında olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki devlet hastanesinde muhtemel bir deprem afetine karşı bina içerisinde güvenli yaşam alanı oluşturulup, bütün eşyalar ve cihazlar sabitlenerek önlem alındı.

Geçtiğimiz günlerde, Manisa ve Çanakkale'de meydana gelen depremler "depremle yaşamaya alışmalıyız" gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Ege ve Marmara'da sallantılar yaşanırken İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güven verici, sevindirici bir gelişme yaşandı. İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kemalpaşa Devlet Hastanesinde deprem afetine karşı örnek gösterilecek bir proje hayata geçirilerek, hasta ve çalışanlar için güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu. Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) projesini hayata geçiren hastanede, bütün cihazlar sabitlenerek herhangi bir afet durumuna karşı önlem alındı.

"Hastaneler stratejik öneme sahip"

Deprem sonrasında hastanelerdeki cihazların ayakta kalmasının ve fonksiyonlarını mutlaka sürdürmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Doğan Yıldırım, depreme karşı güvenli olan hastanelerdeki cihazların, yapısal olmayan hasarlar nedeniyle fonksiyonsuz hale gelebileceğini, bu riskin ise ancak gerekli önlemlerin alınmasıyla engellenebileceğini ifade etti. Bu çerçevede YOTA projesini hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Bilindiği gibi ülkemiz deprem kuşağının üzerinde. Son günlerde de Çanakkale'de yaşanan depremler malum, keza İzmir'de de zaman zaman küçük ve orta şiddetli depremler devam etmektedir. Bu bağlamda hastaneler de çok stratejik öneme sahip kurumlardır. Bir deprem, sel gibi doğal afet durumunda hastanelerin de bunlara hazırlıklı olması gerekiyor. Bunun için zaten Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurumlarda hastane afet planları yapılmaktadır. Biz de bu hastane afet planlarını yapıp, her sene rutin olarak bunların tatbikatlarını da gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Afet durumunda hastanelerin ayakta kalması gerekiyor"

Sağlık Bakanlığının hastanelerde depreme karşı güçlendirmeler yaptığını işaret eden Doğan Yıldırım, "Bakanlığın güçlendirme çalışmasının yanında hastanemizde YOTA çalışmasını başlattık. Depremlerde herkesin malumu olduğu üzere bir takım yapılardan kaynaklanan yani içerideki cihazlardan, dolapların devrilmesi, insanların üzerine düşmesi veya koştururken panik halinde birinin önüne çıktığı zaman birisinin düşmesi neticesinde ciddi yaralanmalar ortaya çıkabileceği gerçeği var. Bu yüzden biz hastanemizdeki bütün tıbbi cihazları, dolapları, insanların oturdukları koltuklara kadar her şeyi YOTA kapsamında sabitledik. Ve onların Allah korusun bir deprem anında kişilere, insanlara zarar vermesini engellemek için bir çalışma yaptık. Yani hastaneler, sağlık kurumları ayakta kalabilecek ki bu doğal afetleri bir birliktelik içerisinde bertaraf edebilmemiz ve insanımıza yardımcı olabilmemiz gerekiyor. Bu sebeple özelikle hastanenin çalışanlarının ve hastanelerin ayakta kalması gerekiyor" diye konuştu.

Devlet Hastanesini Depreme Karşı Sabitlediler

Devlet Hastanesini Depreme Karşı Sabitlediler

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