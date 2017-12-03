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Devlet her zaman engellinin yanında

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Devlet her zaman engellinin yanında
Samsun Alaçam'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar "Devletimiz her zaman engellinin yanındadır "dedi.

Alaçam Engelliler Derneği tarafından 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kapalı spor salonuna devam etti. Alaçam Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Alaçam Kapalı Spor Salonunda devam eden etkinliklere, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkan Yardımcı Aşkın Cansız, Belediye Meclis Üyesi Hasan Çelik, kamu kurum kuruluşların daire amirleri, siyasi parti temsilcileri  ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler saygı duruşu istiklal marşının okunması ile başladı.

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise yaptığı konuşmada "Engellilik alanındaki sorunlar sadece engelli bireyleri değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren sorunlardır. Devletimiz her zaman sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarına eşit hak ve imkanlar sunarak temel hak ve özgürlükler konusunda vatandaşlara daha yakın olmaya, onların sosyal yaşama katılımlarını artırma konusunda hizmet sunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirimizi anlayarak yaşayabilmek en büyük gayemizdir "dedi. 

İsmail AKDUMAN 

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