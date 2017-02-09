  • BIST 88.726
  • Altın 148,198
  • Dolar 3,7158
  • Euro 3,9683
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Devlet Korumasından Memuriyete

» »
Devlet Korumasından Memuriyete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen kura sonrası sosyal hizmet modellerinden...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen kura sonrası sosyal hizmet modellerinden faydalanan 2 bin 974 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Kırşehir'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmet kurumlarında yetişen ve kuraya katılan 20 gençten 16'sı göreve atandı.

Yapılan atamalar sonrası geçleri kabul eden Vali Necati Şentürk, sosyal hizmetlerde verilen hizmetin çok kaliteli olduğunu söyledi.

Kırşehir'de kura sonucu atanarak iş sahibi olan gençlerin başarılı olacaklarına inandığını belirten Vali Necati Şentürk, "Yapılan kura sonucu gençlerimizin bir kısmı memur olarak, bir kısmı da hizmetli kadrosunda işe alınıyorlar. Kırşehir'deki sosyal hizmet kurumlarımız çocuklarımızı çok iyi yetiştiriyorlar. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar çalışkan, başarılı ve özgüvenleri yüksek. İnanıyorum ki iş hayatlarında da başarılı olarak bizleri gururlandıracaklar. Kötü alışkanlıklardan uzak durun, kendinizi sürekli geliştirin. Büyüklerinizde saygıda kusur etmeyin, küçüklerinizi sevin. Devletimiz, şefkatli ellerini her zaman kimsesizlerin omuzlarında hissettirmiştir."dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Tuna Suriyeli Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Adü’nün Genç Aşçıları İstanbul Mutfak Günleri’nden Madalyayla Döndü09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Türkiye’deki 3 Kadın Anahtarcıdan Biri Ahlat’ta09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Fatsa’da 6 İşletmeye 31 Bin 402 Bin Tl İdari Para Cezası09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Mtosb’den Ekonomi Seferberliğine Destek09 Şubat 2017 Perşembe 10:24
  • Sincan Belediyesinden Başarılı Öğrencilere Kültür Gezisi09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Yabancı Heyetler Büyükşehir’in Mülteci Çalışmalarını İnceledi09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Tü Gastronomi Topluluğu’nun Başarısı09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Yenimahalle’den "Kıbrıs’a Sahip Çık" Çağrısı Yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
  • Camiler Melikgazi’ye Emanet09 Şubat 2017 Perşembe 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti