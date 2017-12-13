Devleti 10 Milyon Tl Zarara Uğratan 22 Kişilik Şebeke Çökertildi

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından devleti yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratarak usulsüz ve sahte evraklarla emekli oldukları tespit edilen 22 şüpheliye...

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından devleti yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratarak usulsüz ve sahte evraklarla emekli oldukları tespit edilen 22 şüpheliye şafak vakti operasyon yapıldı.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "kamu kurumu dolandırıcılığı" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından devleti yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratarak usulsüz ve sahte evraklarla emekli oldukları tespit edilen şahıslar ile bunlara maddi menfaat karşılığında aracılık eden toplam 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.