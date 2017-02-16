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'Devletin gerçek sahibi millettir'

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'Devletin gerçek sahibi millettir'
Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Yapılacak referandum sonucunda evet çıkmasıyla devletin gerçek sahibi millet olacaktır. Yasa teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek. Dolayısıyla 'güçlü meclis, güçlü temsil' olacak" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti Canik İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyeleri ile biraraya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Ercan Eler, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Asma ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Başkan Osman Genç, referandumun önemine dikkat çekerek, referandum sonucunda devletin gerçek sahibinin millet olacağını ve güçlü meclis, güçlü temsil olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin güçlü bir yönetim yapısına kavuşacağını ifade eden Başkan Osman Genç, "16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumda ülkemizin en güçlü şekilde yönetilmesinin önünü açmak için 'evet' diyeceğiz. Devletimizin ve milletimizin çok daha hızlı bir şekilde kalkınmasını sağlamak için 'evet' diyeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm mazlumların sesi ve umudu olan Türkiye'nin dünyanın sayılı güçlerinden biri olması için 'evet' diyeceğiz" dedi.

SİYASİ DEĞİL, MİLLİ BİR DAVA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin asla bir rejim değişikliği içermediğini hatırlatan Başkan Genç, "Pek yakında ülkemizin geleceğini belirleyeceğimiz bir anayasa oylaması yapılacak. Unutmayalım, bu siyasi bir davadan çok milli bir davadır. Referandum sonucunda evet çıkmasıyla devletin gerçek sahibi millet olacak. Yasa teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek. Milletvekilleri halkın içerisinde temas halinde olacakları için, vatandaşlarımızın beklentileri kanunlara daha fazla yansıyacaktır. Güçlü meclis, güçlü temsil olacaktır" diye konuştu.

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