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Devletle sırt sırta vererek mücadelemizi sürdüreceğiz

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Devletle sırt sırta vererek mücadelemizi sürdüreceğiz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ülkücü nesillerin davanın onurunu koruyarak yoluna devam edeceğini belirterek "NATO beslemelerine FETÖ'cü hainlere PKK'lı PYD'li IŞİD'li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ülkücü nesillerin davanın onurunu koruyarak yoluna devam edeceğini belirterek "NATO beslemelerine FETÖ'cü hainlere PKK'lı PYD'li IŞİD'li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'nce Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı"nda konuştu. 

NATO beslemelerine, FETÖ'cü hainlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Bahçeli, ükücülere seslenerek, "Dalınızı kıranın ağacını sökünüz. Vatanınıza kem gözle bakanları silindir gibi eziniz. Bunları yaparken, hukuktan, meşru çizgiden asla ayrılmayınız. Türk gençliğini sokakta bulmadık, sokakta kaybetmeyeceğiz. Akıl, sabır, iman, ahlak, olgunluk hepinizin, ülkücü gençliğin ortak hasletidir. Bazıları vardır, göz yumduğumuz kadar dürüst, sustuğumuz kadar insandırlar. Bunlara göz yummayacağız, bunlara karşı da susmayacağız. NATO beslemelerine, FETÖ'cü hainlere, PKK'lı, PYD'li, IŞİD'li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

 

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