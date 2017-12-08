Devrek Belediyesi’nden Aylık Meclis Toplantısı

Devrek Belediye Meclisi 2017 Yılı 11. Olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında gündem maddesiyle gerçekleştirdi

Devrek Belediye Meclisi 2017 Yılı 11. Olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında gündem maddesiyle gerçekleştirdi

Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak 11 ayın toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Belediye Meclisimizin 2017 yılı 11.Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 19 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararlarının (2018 Yılı Gelir Tarifeleri) görüşülmesi, Belediye Meclisinin 2018 yılında yapacağı Meclis Toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi, Belediye Meclisinin 2018 yılında izin yapacağı ayın belirlenmesi, İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Türlü İşler Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, belediyeye ait Yeni Mahalle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı adresinde bulunan otopark İnşaatında yapılması planlanan hamamın 29 yıllığına bedeli mukabilinde kiraya verilmesi için Belediye Başkanına Yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, 2017 Mali Yılı Analitik bütçesinde sınıflar arasında ödenek aktarma konusunun görüşülmesi, Belediyenin Tüm-Bel-Sen Memur Sendikası ile Toplu Sözleşme yapabilmesi için Belediye Başkanı'na Yetki Verilmesi konusunun görüşülmesi, Belediye Meclis üyelerine 2018 yılında ödenecek olan huzur hakkı bedelinin belirlenmesi, Belediyede 2018 yılında çalıştırılacak olan tam zamanlı ve kısmi zamanlı Sözleşmeli Personelin ve ücretinin belirlenmesi, Belediye Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde görevleri personelin 2018 yılında uygulanacak fazla mesai ücretinin görüşülmesi, İlçe Kent Konseyi raporunun Belediye Meclisince görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.