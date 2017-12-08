Devrek Hem’deki Eğitim Kursları Büyük İlgi Görüyor

Devrek Halk Eğitimi Merkezindeki eğitim kursları büyük ilgi görüyor.

Devrek Halk Eğitimi Merkezindeki eğitim kursları büyük ilgi görüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan çeşitli kategorideki kurslar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Vatandaşların eğitim, öğretim ve bilgi dağarcığının yüksek seviyelere çıkartılması ve kendi alanlarında iş sahibi olabilmeleri amacıyla açılan kurslar hakkında bilgi veren Devrek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yaşar Özlüoğlu, "Özel İdare Sitesinde faaliyetlerini sürdüren kurumumuz bu eğitim ve öğretim yılına başlarken, merkezimizde ortaöğretim mezunu 132 öğrenciye ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlık kursları, İş kur işbirliği ile halen 7 kurs, Devrek Yarı Açık Ceza ve İnfaz kursunda 4 kurs, Devrek Engelsiz Yaşam Merkezinde 5 kurs merkez binamızda birisi İş kur destekli 12 kurs, ilçe merkezimiz de bulunan okullarımız da Arapça ile gitar kursları ,başka bir okulumuzda İş kur destekli ön muhasebe elamanı kursu ve İş kur destekli engelli ailelerine yönelik kadın giyim modelist yardımcılığı kursu, İlçemiz Dedeoğlu Köyünde bayanlara yönelik İş kur destekli düz dikiş makineciliği kursu, Çaydeğirmeni Beldesinde bulunan okullarda ise İş kur destekli bayanlara yönelik ahşap boyama ve vernikleme, kadın giyim modelist yardımcılığı,evde çocuk bakımı, hasta ve yaşlı öz bakımına destek elemanı kursu ve halk oyunları kurslarının devam etmektedir. Yakın gelecekte tarım kursları, çeşitli sosyal ve kültürel kurslar ile mesleki ve teknik kurslarla eğitimlerimiz devam edecektir" diye konuştu.