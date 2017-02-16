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Devrek Kampüsü’ne Adalet Meslek Yüksekokulu Kuruluyor

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Devrek Kampüsü’ne Adalet Meslek Yüksekokulu Kuruluyor
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) senatosu gerçekleştirdiği toplantıda Devrek Kampüsü'ne ikinci bir meslek yüksekokulu olarak Adalet Meslek Yüksekokulu...

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) senatosu gerçekleştirdiği toplantıda Devrek Kampüsü'ne ikinci bir meslek yüksekokulu olarak Adalet Meslek Yüksekokulu kurulması kararını aldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, "Üniversitemizin tüm kampüslerinde kapasite ve kaliteyi artırmak için büyük çaba sarfetmekteyiz. Tüm kampüslerimizde derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, açık ve kapalı spor tesisleri ile ilgili eksikliklerimiz hemen hemen tamamen karşılanmış durumda. Bu amaçla önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Devrek kampüsümüzde de büyümemize devam ediyoruz. Devrek Meslek Yüksekokulu bünyesinde üç yeni programa, İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, Posta Hizmetleri Programı ve Çağrı Merkezi Programlarına yeni öğrenci alacağız. Yine Devrek Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 2017-2018 akademik yılı itibari ile öğrenci alması için çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan Devrek Kampüsümüze üniversitemize tahsis edilen yeni alanda üniversitemiz senatosu tarafından Adalet Meslek Yüksekokulu'nun kurulması kararını aldık. Adalet ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programlarını içerecek Adalet Meslek Yüksekokulu kurulma teklifinin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda Devrek kampüsümüzün eğitim kapasitesi daha da genişlediği gibi ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesine önemli katkı da sağlamış olacağız. Kurulacak Adalet Meslek Yüksekokulu'nun Üniversitemize, Devrek'e ve Zonguldak'a hayırlı olmasını diliyorum. Süreçte katkı veren çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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