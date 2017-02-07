Devrek Tarım Müdürlüğünden Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Devrek ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Devrek ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zonguldak Devrek ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, köy muhtarlarına yönelik 2017 yılı büyükbaş hayvan küpelemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Belediye nikah salonunda düzenlenen toplantıya, ilçeye bağlı tüm köy ve mahalle muhtarları ile ilçe müdürü Hüsnü Yazıcı, veteriner hekimleri ve küpeleme çalışmalarını yapacak olan serbest veteriner hekimler katıldı. Düzenlenen etkinlikte Veteriner Hekim Volkan Hızarcı tarafından yapılan sunumda davetlilere küpeleme çalışmalarının Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca Serbest Veteriner Hekimler tarafından yürütüleceği ve küpeleme ile ilgili ihbarların oluşturulacak olan küpe ihbar hattına yapılması gerektiği ve serbest Veteriner Hekimlerin çalışma sahaları ve sorumlu oldukları köyler hakkında muhtarlara yönelik bilgilendirme yapıldı. Küpeleme çalışmalarının daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için alınan tedbirler hakkında konu ile ilgili davetlilerle soru cevap şeklinde değerlendirmeler yapılarak toplantı sonlandırıldı.