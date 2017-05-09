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Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı

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Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya yaptığı ziyarette Devrekani ve Taşköprü ilçesine doğalgaz müjdesi vermesinin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya yaptığı ziyarette Devrekani ve Taşköprü ilçesine doğalgaz müjdesi vermesinin ardından Devrekani ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'yu ziyaret ederek Devrekani ve Taşköprü ilçesine doğalgaz yapılacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından doğalgaz dağıtım şirketi, vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayarak Devrekani ilçesinde doğalgaz için ilk kazmayı vurdu. Doğalgaz alt yapısı için hummalı bir şekilde çalışmalarına başlayan doğalgaz dağıtım şirketi, bu kapsamda ilçe merkezinde kepçe ve dozerlerle çalışmalarını başlattı.

İlçede yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere doğalgazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Aliustaoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart 2017 Çarşamba günü toplu açılış töreni çalışmaları kapsamında Kastamonu'ya geldi. Kuzeykent Miting Alanı'nın da vatandaşlara hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımız; "İnşallah Devrekâni ve Taşköprü doğalgaz olayını çözeceğiz. Bugün Enerji Bakanımdan onun bilgisini aldım. İnşallah orayı da hallediyoruz. Daha kepengi açılacak çok dükkanımız var. Gerekirse vatan için, istikrar için, istikbal için dökülecek çok kanımız var" diyerek müjdeli haberi verdi. İlçemize doğalgaz müjdesini veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, Kastamonu Milletvekillerimize ve tüm emeği geçenlere Devrekani halkı adına teşekkür eder ve şükranlarımızı sunarız" dedi.

Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı

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