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Devrekli Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

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Devrekli Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı
Denizli'de ikamet eden ve geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını kaybeden Kıbrıs Gazisi düzenlenen askeri törenle memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesi...

Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Denizli'de ikamet eden ve geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını kaybeden Kıbrıs Gazisi düzenlenen askeri törenle memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesi Akçasu Köyünde toprağa verildi. 64 yaşında ve 4 çocuk sahibi olan Latif İncebacak'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine; Devrek İ Kaymakamı Yakup Güney, askeri personel, muharip gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Devrekli Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

Devrekli Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

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