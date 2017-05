Devrek’te Beraat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

İslam aleminde coşkuyla kutlanan Beraat Kandili Zonguldak'ın Devrek ilçesinde idrak edildi.

İslam aleminde coşkuyla kutlanan Beraat Kandili Zonguldak'ın Devrek ilçesinde idrak edildi. Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan ve mübarek aylar içerisinde yer alan Beraat Kandili Devrek Merkez Yeni Cami ve diğer camilerde huşu ve coşku içerisinde idrak edildi. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, "Berat Kandili, içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin Yüce Allah'a yönelerek, O'nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir. Yüce Allah'ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her müminin temel gayesidir. Üç ayların girmesiyle idrak etmeye başladığımız bu tür mübarek gün ve geceler, manevi hayatımızda öze dönme ve kendimizi yenileme fırsatı sunan, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasını sağlayan, ilahi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan bereket yüklü zaman dilimleridir. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek Berat gecesinde, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, Yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumları ekelim. Yalan, gıybet ve iftira gibi bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak duralım. Düşmanlık, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak, dostluk, kardeşlik, huzur ve güven içinde bir hayat sürdürmeye gayret edelim. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek Ramazan-ı Şerif ayına manevi hazırlık yapalım. Her zaman olduğu gibi bilhassa böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babalarımızın hayır dualarını alalım. Çevremizle bilhassa komşularımızla insani ilişkilerimizi daha da güçlendirelim. Sevinçleri ve nimetleri paylaşmayı, zayıfların ihtiyaçlarını gidermeyi, muhtaçların dertlerine derman olmayı ve acıları dindirmeyi öğrenelim. Bunları hayata geçirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Devrekli vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını, insanlığa barış ve huzur getirmesini, Yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi. Yapılan duaların ve kılınan yatsı namazının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate gül suyu ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.