Devrek’te Mevlit Kandili İdrak Edildi

Mevlit Kandili Zonguldak'ın Devrek İlçesinde de müftülük tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi.

Mevlit Kandili Devrek'te yapılan çeşitli etkinliklerle idrak edildi.

Mevlit Kandili Zonguldak'ın Devrek İlçesinde de müftülük tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi. İlçe merkezi ve köylerde büyük bir coşku ile gerçekleştirilen Mevlit Kandili kutlamaları ile nedeni ile açıklama yapan Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, "Bu akşam Mevlit Kandili neşe, sevinç günü. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hâtemü'l-Enbiyâ Muhammed Mustafa (s.a.s) nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümü bugün. Bugün, beşeriyetin, en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gündür. Bugün, insanlığın en kurak, en makûs dönemlerinden birinin daha sona ermeye yüz tuttuğu gündür. Bugün, Âdemoğlunun efkârını kaplayan küfür ve cehalet bulutlarının bir kez daha dağılmaya mahkum olduğu gündür. Bugün, yerlerin ve göklerin Muhammedî nura gark olduğu gündür. İnsanlık bugün doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle top yekûn, çok çetin bir sınavdan geçmektedir. Bugün yaşanan amansız zulümler, yürekleri burkan şiddet, oluk oluk akan kan, dinmeyen gözyaşı, yitirilen umutlar, heba olan hayatlar, insanlığın zorlu bir vicdan imtihanından geçtiğini göstermektedir. Özellikle gönül coğrafyamızda aynı kitaba, aynı peygambere inanan, aynı duyguları paylaşan insanların birbirlerine karşı sergiledikleri acımasız tutumları hepimizi derinden yaralamaktadır. Unutmamak gerekir ki bu olumsuzluklar karşısında her birimizin yükümlülükleri vardır. İnananlar olarak, Kerim Kitabımız ve Efendimizin insanlığa takdim ettiği yüce değerler ile hayatımızı tezyin etmek ve bunlar uğrunda mücadele vermek hepimizin aslî görevidir. Her birimiz Rahmet Elçisinin bize miras bıraktığı hak, hakikat, ahlak, merhamet, şefkat, adalet, kardeşlik anlayışını ailemize, toplumumuza ve tüm insanlığa taşımakla sorumluyuz. Bunu başarabildiğimiz takdirde insanlık özlediği güzel günlere, saadet asrına yeniden kavuşacaktır. İşte o zaman dünya gerçek medeniyetlere yeniden yelken açacaktır. İşte o zaman Efendimizin mevlidi bizim dünyamızda gerçek anlamını bulacaktır. Gerçek şu ki, Efendimiz (s.a.s)'in örnekliği ve rehberliği, Müslümanların ve insanlığın içine düştüğü her türlü badireyi atlatması ve özlenen aydınlığa, vicdana, insafa kavuşması yolunda yegâne sığınaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu