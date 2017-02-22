Devrek’te Okul Servis Şoförlerine Eğitici Eğitimi

Devrek'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servis şoförlerine yönelik eğitici eğitimi verildi.

Devrek'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servis şoförlerine yönelik eğitici eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında imzalanan "Okul Servis Araçları Şoförlerine Yönelik Trafik Eğitimi İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Devrek'te taşımalı eğitim alanında faaliyet gösteren okul servis şoförlerine yönelik eğitici eğitimi verildi. Atatürk Kültür Merkezi Salonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Yüceer ile İlçe Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Mehmet Akkaya tarafından sunumu yapılan etkinlikte şoförlere mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar, trafikte hak ihlalleri sonucu birey, toplum ve çevreye verilen zararlar, temel ilk yardım eğitimi, güvenli sürüş ve temel trafik kuralları, servis aracı ve çocuğun güvenliği, araca binme, araçtan inme ve karşı tarafa geçme kuralları, çocuklarda emniyet kemeri kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler, seyir halinde araç içerisindeki hareketler ve yolcu güvenliği konularında bilgiler verildi.

Ayrıca hızın sürüş güvenliğine olan etkisi, durma mesafesinin hesaplanması, etkili araç durdurma ve takip mesafesi, Servis sürücülüğü ve trafik ihlalleri, okul ve yaya geçitleri kuralları, çocuk ve asayiş, çocuk ve trafik, çocuk trafik kaza istatistikleri, çocuk trafik kaza nedenleri, yaş gruplarına göre trafik algısı, yaş gruplarına göre risk algısı, çocukların trafik ortamında fiziksel ve mental dezavantajları, araç İçi davranışlar, stres yönetimi, stresle olumlu baş etme, öfke kontrolü, zaman yönetimi, sabır ve hoşgörü, saygı, güvenli sürüşü etkileyen psikolojik faktörler, İletişim, duygudaşlık, çocuk ve veli ile iletişim, beden dili ve konuşma üslubu, özbakım, meslek etiği hakkında da bilgiler aktarıldı.