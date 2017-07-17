Devrek’te Yaz Şenlikleri Başladı

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenliklerinin açılışı protokolün açılışı ile başladı.

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenliklerinin açılışı protokolün açılışı ile başladı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Yaz Şenlikleri protokol ve vatandaşların katılımı ile hayata geçirildi. Cumhuriyet Meydanında Devrek Belediyesi Şehir Bandosu konseriyle başlayan etkinlik açılış töreni ve şenliklerin meşalesinin yakılması ile başlandı. Bir hafta sürecek olan şenliklerde, halk oyunları gösterisi, konserler, sihirbaz, illüzyon, sirk ve havai fişek gösterileri vatandaşlara eğlenceli ve müzik dolu anlar yaşatacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, " Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde kıymetli hemşerilerimizi çeşitli etkinliklerle buluşturma gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımız için eğlenceli bir etkinlik programı hazırladık. İlk olarak birinci ZONVOS )Volkswagen Şenliği ilçemizde start alacak. Ülkemizin birçok yerinden gelen yüzlerce Wosvagen sürücüleri iki gün boyunca Egemenlik Mesire Alanımızda kamp yaparak, hem şenliklerimize renk katacak hem de ilçemizin tanıtımına büyük katkı yapacaklar. Vatandaşlarımız ve ilçemiz dışından gelen misafirlerimiz halk oyunları gösterisi, konserler, sihirbaz, illüzyon, sirk ve havai fişek gösterileriyle birlikte eğlenceli ve müzik dolu anlar yaşayacaklar. Ayrıca kısa bir süre sonra ilçemizin yaz aylarındaki vazgeçilmezi olan alışveriş stantlarımızda açılacak. Hem şenliklerimiz hem stantlarımız ilçemizin yaz akşamlarına renk katacak. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum " dedi.

Düzenlenen etkinliklere; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yıldırım Yörük, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, TSO Başkanı Ertan Cıvak,daire müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı