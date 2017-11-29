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Devrilen Forkliftin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Devrilen Forkliftin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde kullandığı forklift devrilmesiyle altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kullandığı forklift devrilmesiyle altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ardıç Mahallesi 5424 Sokak'ta, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Nimtaş Şirketi'ne ait forklifti kullanan Nuri Bilkiç, manevra yaparken forkliftin devrilmesiyle altında kaldı. Forkliftin altında kalan sol bacağı kopan Bilkiç, çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla kısa zamanda olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çeşme İtfaiye Grubu 2. Posta personeli tarafından forkliftin altından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak, Nuri Bilkiç'i Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Ancak Bilkiç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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