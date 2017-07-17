Karabük'te kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü Rasim İnanç Yavuz (32), 34 DP 4588 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarparak devrilen ve sürüklenen motosikletin sürücüsü Yavuz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.