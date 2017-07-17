  • BIST 106.217
  • Altın 140,053
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

» »
Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
Karabük'te kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü Rasim İnanç Yavuz (32), 34 DP 4588 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarparak devrilen ve sürüklenen motosikletin sürücüsü Yavuz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Epilepsi Hastası Çocuk Unutulduğu Servis Aracında Ölü Bulundu17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:08
  • Samsun’da 1074 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
  • Kütahya’da Raybüsle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:58
  • Freni Patlayan Minibüs Ağacı Yıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:38
  • Gaziantep’te Trafik Kazası: 4 Yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:33
  • Kelebekler Vadisi’ne İnmek İsterken Kayalıklardan Düşen Genç Hayatını Kaybetti17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:28
  • Kazada Şehit Olan Polis Memuru Kütahya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:23
  • Eskişehir’de Avukatların Yargılandığı Fetö Davasında Karar Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:23
  • Karabük’te Trafik Kazası: 1 Ölü17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:13
  • Turistik Gezi İçin Gittiği Ukrayna’da Üzerine Ağaç Düştü17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti