Devrilen Otomobil Ağaçlara Takılı Kaldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde şarampole uçan otomobilin ağaçlara takılı kalması sonucu araç sürücüsü ölümden döndü.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde şarampole uçan otomobilin ağaçlara takılı kalması sonucu araç sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre; Başçiftlik ilçesinde S.K (40) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlçeye bir kaç kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada takla atan otomobil şarampole devrilirken ağaçlara takılı kaldı. Otomobilin ağaçlara takılı kalması sonucu kazadan yaralı olarak kurtarılan sürücü Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.