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Devrilen Tır Alev Alev Yandı: 1 Yaralı

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Devrilen Tır Alev Alev Yandı: 1 Yaralı
Tokat'ta tırın şarampole devrilerek alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta tırın şarampole devrilerek alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas'a seyreden Yusuf Uluk idaresindeki 58 TN 960 plakalı buğday yüklü tır, İhsaniye Göleti yakınlarında şarampole devrildi. Devrilen tır bir süre sonra alev alarak yanmaya başladı. Tır sürücüsü Uluk kendi imkanları ile araçtan çıkarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangınında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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