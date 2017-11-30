Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyü Öziçi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Başpunar kullandığı 03 LH 874 plakalı traktörü ile tarlasını sürdüğü esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, traktörün altında kalan Başpunar'ın öldüğünü belirledi. Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, Başpunar'ın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.