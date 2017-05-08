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Dezavantajlı Kesimlere İş İmkanı

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Dezavantajlı Kesimlere İş İmkanı
Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi"...

Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi" ile dezavantajlı kesimlere 6 haftalık bir eğitimin ardından istihdam imkanı sunuluyor.

Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın da paydaş olduğu ve Türkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından yürütülen Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Eğitimi" başladı. Keçiören Belediyesi'ne bağlı Yonca Yaşam Merkezi'ndeki eğitimlerden 40 kişi yararlanacak.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından Keçiören'de gerçekleşen eğitimlerle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi: "Dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilen bu eğitimlere bugüne kadar hiç çalışmamış ev hanımlarımız ve engelli vatandaşlarımız katılıyor. Proje sonunda sertifikalarını alanlar çağrı operatörü olarak istihdam edilecekler. Dezavantajlı kesimlere yönelik yaptığımız çalışmalar, onlarla aramızdaki iletişim bu projelerde pilot olarak Keçiören'in tercih edilmesinde etkili oluyor. Biz de istihdam odaklı projelerin içerisinde yer almaktan son derece mutluyuz."

Keçiören Belediyesi'nin projeye tam destek sağladığını belirten Proje Yetkilisi Enginer Birdal ise "Keçiören'de projemize destek olan başta Belediye Başkanımız sayın Mustafa Ak'a sonrasında ilgili tüm yetkililere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Dezavantajlı grup üyelerini eğitime dahil ederek sonrasında istihdam şansı yakalamalarına yardımcı olmak en büyük hedefimiz. Bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilir olmasını son derece önemsiyoruz" dedi.

Dezavantajlı Kesimlere İş İmkanı

Dezavantajlı Kesimlere İş İmkanı

Dezavantajlı Kesimlere İş İmkanı

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