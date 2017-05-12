Dezavantajlılar Sinema Etkinliğinde Buluştu

Safranbolu Belediyesi Başkanı Dr. Necdet Aksoy'un yoğun çabaları ile kurulan Safranbolu Dezavantajlılar Meclisi Engelliler Haftası nedeni ile gerçekleştirilen...

Safranbolu Belediyesi Başkanı Dr. Necdet Aksoy'un yoğun çabaları ile kurulan Safranbolu Dezavantajlılar Meclisi Engelliler Haftası nedeni ile gerçekleştirilen etkinlikte engelli çocukları sinemaya götürdü.

Belediye Başkan Yardımcım Hüseyin Bilicioğlu, Safranbolu Kent Konseyi Dezavantajlılar Meclisi Başkanı Nuriye Ergül ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı etkinlikte engelli vatandaşlar sinema izledi ve gönüllerince eğlendi.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Safranbolu Kent Konseyi Dezavantajlılar Meclisi Başkanı Nuriye Ergül, toplumda herkesin birer engelli adayı olduğunu, bunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dezavantajlılar Meclisi olarak yıl boyunca çeşitli etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ergül, " Bu gün, Hasan Gemici Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde eğitim gören çocuklarımız ile birlikte sinema etkinliği gerçekleştirdik. Onları mutlu görmek bizleri de ziyadesi ile mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel projelerle engelli kardeşlerimize, evlatlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli Belediye Başkanımız Dr. Necdet Aksoy'a, başkan yardımcılarımıza, Hasan Gemici Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürümüz Turgay Tokat'a ve bizlere destek veren Safranbolu halkına teşekkür ediyorum " dedi.