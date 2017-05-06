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Dhkp-c’li Teröristin Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

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Dhkp-c’li Teröristin Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
İstanbul Küçükçemece'de polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen 18 yaşındaki Sıla Abalay'ın cesedi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından...

İstanbul Küçükçemece'de polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen 18 yaşındaki Sıla Abalay'ın cesedi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gece saatlerinde Küçükçekmece'de yapılan operasyonda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki DHKP-C'li terörist Sıla Abalay ölü olarak ele geçirilmişti. Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan Abalay'ın cesedi ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumunun önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken cenaze aracına polis eskortu eşlik etti. Cenaze ailenin isteği üzerine Ardahan'a gönderildi.

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