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Dhkp-c’nin Üst Düzey İsmi Öldürüldü

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Dhkp-c’nin Üst Düzey İsmi Öldürüldü
Terör örgütü DHKP-C'nin en üst düzey isimlerinden Sıla Abalay'ın, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Terör örgütü DHKP-C'nin en üst düzey isimlerinden Sıla Abalay'ın, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, geçen yıl Aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP-C'li Sıla Abalay'ın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Polisin Küçükçekmece'de bir hücre evine düzenlediği baskında "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Sıla Abalay'ın ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledi.

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