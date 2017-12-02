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Dhkp/c Üyeliğinden Yargılanan Nuriye Gülmen, Taliye Edildi

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Dhkp/c Üyeliğinden Yargılanan Nuriye Gülmen, Taliye Edildi
Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nuriye Gülmen, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin hükümle birlikte...

Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nuriye Gülmen, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye kararının ardından tedavi gördüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden tahliye oldu.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın 6. celsesinde karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının ardından açıkladığı kararda, Gülmen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. Ardından arttırıma giden mahkeme cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme, cezayı 6 yıl 3 aya çevirdi. Mahkeme, Gülmen'in üzerine atılı diğer suçlamalardan beraatına hükmederek, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararı doğrultusunda Gülmen gece saatlerinde tedavi gördüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden tahliye edildi. Gülmen'in tahliyesine tanıklık etmek isteyen vatandaşlar hastane önünde toplanmaya başladı. Herhangi bir toplantı veya etkinliğe müsaade edilmeyeceğini bildiren polis ekipleri, gruba dağılmaları konusunda ikazlarda bulundu. Polis ekipleriyle gerçekleştirilen müzakerelerin ardından kalabalık hastane önünden dağıtıldı.

Gülmen, hastanede gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin ardından ambulansla evine götürüldü.

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