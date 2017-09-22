Dhmi Genel Müdürü Funda Ocak’tan ‘Uçak Kazası’ Açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, pistten çıkan özel jet kazasıyla ilgili, "İniş esnasında çıkan yangın büyümeden...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, pistten çıkan özel jet kazasıyla ilgili, "İniş esnasında çıkan yangın büyümeden ekiplerimizce anında söndürülmüştür. Havalimanında tüm seferler normal olarak devam etmektedir" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, özel bir jetin Atatürk Havalimanı'nda inişe geçtiği sırada pistten çıkarak alev almasının ardından kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgiler veren Ocak, "Atatürk Havalimanı'nda saat 21.20'de acil iniş yapan bir iş jeti duramayarak pist dışına çıkmıştır. İniş esnasında çıkan yangın büyümeden ekiplerimizce anında söndürülmüştür. Müdahale eden arkadaşlarımı kutluyorum. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan pilot ve diğer 3 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Yolcu ve mürettebatın sağlık durumu iyidir. Havalimanında tüm seferler normal olarak devam etmektedir. Yaralılara acil şifa diliyorum. Tesellimiz can kaybı olmayışıdır. Havacılık camiasına büyük geçmiş olsun. Allah başka kaza bela vermesin" dedi.