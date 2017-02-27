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Diabang Dialiba Atıyor, Evkur Yeni Malatyaspor Şampiyonluğa Koşuyor

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Diabang Dialiba Atıyor, Evkur Yeni Malatyaspor Şampiyonluğa Koşuyor
Evkur Yeni Malatyaspor'un Senegalli futbolcusu Diabang Dialiba, attığı 12 golle şampiyonluk mücadelesi veren takımını adeta sırtında taşıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Senegalli futbolcusu Diabang Dialiba, attığı 12 golle şampiyonluk mücadelesi veren takımını adeta sırtında taşıyor.

Golcü özelliğine rağmen Altınordu maçında zorunlu olarak ikinci yarıda sol bekte görev yapan Dialiba, 22. haftada oynanan ve 2-0 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sona eren müsabakada yine çok kritik bir gole imza attı.

Teknik Direktör İrfan Buz'un gözdesi Dialiba takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha göstererek, kapalı Altınordu savunmasını şık golüyle açtı.

TFF 1. Lig'de geride kalan 22 haftada rakip ağları 12 kez havalandıran "Buba" lakaplı Boubacar Dialiba, takımına hayati puanlar kazandırdı. Sezon başında Polonya'nın Cracowia Krakow takımından bonservis bedeli olmadan transfer edilen Senegalli oyuncu, TFF 1. Lig'de forma giydiği 19 müsabakada 12 gol kaydederek, Yeni Malatyaspor tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.

Kapalı savunmaların korkulu rüyası

Hafta sonu Vodafone Arena'da oynanan Altınordu müsabakasında takımı adına kritik bir gole imza atarak, 3 puanda önemli rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında 14 golü bulunan Göztepeli Adıs Jahovic ile 13'er golü bulunan Bolusporlu Rydellromano Poepon ve Balıkesirsporlu Bekamenga'nın ardından 12 golle dördüncü sırada bulunuyor.

İstikrar abidesi

Takımıyla 19 lig maçına ilk 11'de başlayan Dialiba, toplamda bin 580 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Attığı gollerde fırsatçılığını ön plana çıkaran siyahi futbolcu, Mersin İdmanyurdu (2), Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor (2), Ümraniyespor, Giresunspor, Adana Demirspor, Denizlispor ve Altınordu karşılaşmalarını boş geçmedi.

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