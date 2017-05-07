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Dick Advocaat: "Beşiktaş Daha İyi Olan Taraftı"

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Dick Advocaat: "Beşiktaş Daha İyi Olan Taraftı"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Onlar 45. dakikada attı biz de 90'da attık. Ancak bizim golümüz biraz daha şans golüydü. Beşiktaş daha iyi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Onlar 45. dakikada attı biz de 90'da attık. Ancak bizim golümüz biraz daha şans golüydü. Beşiktaş daha iyi olan taraftı ama o kadar da iyi oynamadılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dick Advocaat, "Daha önce böyle bir maç yaşadınız mı?" şeklinde gelen bir soru üzerine, "Onlar 45. dakikada attı biz de 90'da attık. Ancak bizim golümüz biraz daha şans golüydü. Beşiktaş daha iyi olan taraftı ama o kadar da iyi oynamadılar. O kadar iyi oynamış olsalardı 3 gol atarlardı. Çünkü gol de maçın bir parçası. Onların kazanma mecburiyeti olan bir maçtı. Ancak galibiyetle sahadan ayrılamadılar. Taraftarın öneminin ne kadar önem olduğunu gördük. Dolu statta oynandığı zaman maçın başından sonuna kadar takımının arkasında olan bir seyirci vardı. Umarım bizim taraftarımızda bunları görmüştür. Biz de bu atmosferleri özlüyoruz" şeklinde konuştu.

"Van Persie 3 maç ceza aldı"

Talisca'nın Volkan Demirel'e yaptığı hareketle ilgili Hollandalı çalıştırıcı, "Bu konuda kararı verecek yargılamayı yapacak kişi ben değilim. Van Persie bu statta bu hareketi yapıp 3 maç ceza almıştı şimdi Talisca'yı da göreceğiz. Maçın duygularından ortaya çıkan hareketler bunlar. Şans diyelim maçın sonuna. Sezon başında özellikle birçok maçı hatırlıyorum rakiplerimiz son dakikalarda gol attılar ve şanslılardı ve bugün de biz yaptık bunu" açıklamasını yaptı.

"5 bin kişiyle şampiyon olamazsınız"

"Hemen hemen sezon sonun kadar Beşiktaş ve Başakşehir arasında yarış devam edecektir" diyen Advocaat, "Biz de en üst noktaya Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak isteriz. Diğer yandan esas odaklandığımız nokta kupa. Ancak 5 bin kişi önünde oynayıp şampiyon olamazsınız" diye konuştu.

"İsmail iyi iş çıkaramadı"

Sağ bek tercihi hakkında da konuşan Dick Advocaat, "Ozan'ın Babel karşısında olacak olması ve onun hızı beni korkuttu. Sebebi de buydu tercihimin. Ozan girdiğinde de rakip oyuncu bazı anlarda onu geçmeyi başardı. O orta saha ve biraz yavaş. Hasan'ı tercih ettik ilk başta ancak İsmail favori pozisyonunda oynasa da iyi iş çıkaramadı" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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